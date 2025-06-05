Протащил пассажирку: в Самаре из-за инцидента с автобусом возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за инцидента с автобусом. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, в 17:31 3 июня в районе дома № 173б по ул. Партизанской автобус МАЗ закрыл двери и поехал ровно, когда 68-летняя пассажирка еще не закончила выходить. Двери зажали сумку женщины, и в результате автобус протащил ее по дороге.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности").