Самарская область укрепляет партнерские связи для привлечения гостей

В среду, 11 июня, на Международном туристическом форуме "Путешествуй!" было подписано соглашение о сотрудничестве между АНО "Проектный офис по развитию внутреннего туризма "Мастерская гостеприимства", Общенациональным союзом индустрии гостеприимства и министерством туризма Самарской области.

Цель соглашения — системные изменения в отрасли: укрепление единства профессионального туристского межотраслевого сообщества, увеличение туристского потока в России, в том числе на территории Самарской области. Особый акцент сделан на кадровые вопросы в сфере туризма, что критически важно для привлечения молодых специалистов. Так, соглашение затрагивает такие вопросы как: создание условий для подготовки квалифицированных кадров в туризме и индустрии гостеприимства, улучшение репутации и престижа профессий в туристской отрасли, повышение уровня сервиса и качества оказываемых услуг путем продвижения принципов независимой системы профессиональной квалификации в сфере гостеприимства. Развитию туристической отрасли региона уделяет особое внимание губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона неоднократно отмечал, что туризм необходимо рассматривать как драйвер экономики и инструмент развития региона. "Подписание этого важного соглашения открывает новые перспективы для дальнейшего роста туристической привлекательности нашего региона. Мы уверены, что совместная работа с ведущими отраслевыми организациями позволит создать комфортные условия для гостей, повысить качество туристических услуг и укрепить позиции Самары как одного из ведущих направлений внутреннего туризма в России", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Мероприятие отвечает целям и задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство".