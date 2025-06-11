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Власть и политика

Самарская область укрепляет партнерские связи для привлечения гостей

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 июня, на Международном туристическом форуме "Путешествуй!" было подписано соглашение о сотрудничестве между АНО "Проектный офис по развитию внутреннего туризма "Мастерская гостеприимства", Общенациональным союзом индустрии гостеприимства и министерством туризма Самарской области.

Фото: Министерство туризма СО

Цель соглашения — системные изменения в отрасли: укрепление единства профессионального туристского межотраслевого сообщества, увеличение туристского потока в России, в том числе на территории Самарской области. Особый акцент сделан на кадровые вопросы в сфере туризма, что критически важно для привлечения молодых специалистов. Так, соглашение затрагивает такие вопросы как:  создание условий для подготовки квалифицированных кадров в туризме и индустрии гостеприимства, улучшение репутации и престижа профессий в туристской отрасли, повышение уровня сервиса и качества оказываемых услуг путем продвижения принципов независимой системы профессиональной квалификации в сфере гостеприимства. Развитию туристической отрасли региона уделяет особое внимание губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона неоднократно отмечал, что  туризм необходимо рассматривать как драйвер экономики и инструмент развития региона. "Подписание этого важного соглашения открывает новые перспективы для дальнейшего роста туристической привлекательности нашего региона. Мы уверены, что совместная работа с ведущими отраслевыми организациями позволит создать комфортные условия для гостей, повысить качество туристических услуг и укрепить позиции Самары как одного из ведущих направлений внутреннего туризма в России", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Мероприятие отвечает целям и задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство". 

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 03 мая 2025 08:18 "Дом промышленности" хотят вернуть региону

С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать

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Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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