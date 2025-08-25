16+
Стала известна причина отключения света в самарской детской больнице №2 и ближайших домах

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 25 августа, при проведении строительных работ на территории Самарской городской детской больницы № 2 были повреждены две кабельные линии, что вызвало отключение восьми трансформаторных подстанций АО "ССК" в близлежащем районе.

Несанкционированное вмешательство в работу электрических сетей привело к отсутствию электроснабжения в детской больнице № 2 и ГБУЗ Городская консультативно диагностическая поликлиника № 14, а также нарушено и энергоснабжение близлежащего жилого фонда.

В данный момент для восстановления работы детской больницы установлен дизельный генератор. На линии обрыва работает аварийная бригада энергокомпании

Напомним, это уже второй случай за последние дни, когда земляные работы без согласования с АО "ССК" приводят к обесточиванию потребителей. Так, 21 августа из-за аварийного отключения пяти трансформаторных подстанций в Советском районе без электричества остались десятки многоквартирных домов. 

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

