Стала известна причина отключения света в самарской детской больнице №2 и ближайших домах

В понедельник, 25 августа, при проведении строительных работ на территории Самарской городской детской больницы № 2 были повреждены две кабельные линии, что вызвало отключение восьми трансформаторных подстанций АО "ССК" в близлежащем районе.
Несанкционированное вмешательство в работу электрических сетей привело к отсутствию электроснабжения в детской больнице № 2 и ГБУЗ Городская консультативно диагностическая поликлиника № 14, а также нарушено и энергоснабжение близлежащего жилого фонда.
В данный момент для восстановления работы детской больницы установлен дизельный генератор. На линии обрыва работает аварийная бригада энергокомпании
Напомним, это уже второй случай за последние дни, когда земляные работы без согласования с АО "ССК" приводят к обесточиванию потребителей. Так, 21 августа из-за аварийного отключения пяти трансформаторных подстанций в Советском районе без электричества остались десятки многоквартирных домов.
