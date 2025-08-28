В Самаре подросток случайно перечислил мошенникам 70 тыс. рублей с бабушкиной карты

В полицию поступило сообщение, что неизвестный злоумышленник через мессенджер обманул подростка — 67-летняя женщина рассказала, что обнаружила списание с карты более 70 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Так как доступ к карте был только у ее несовершеннолетнего внука, она строго поговорила с ним и юноша признался: под предлогом получения внутриигровой валюты мошенник научил его, что можно обменять через него немного наличных денег. Для получения бонусов мальчик передал незнакомцу номер карты, пин-код, получил валюту и продолжил играть. Только вечером бабушка сказала ему, что мошенники вместо небольшой суммы забрали все имеющиеся деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.