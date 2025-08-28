Молодые парламентарии Самарской области активно участвуют в работе Ассоциации молодежных парламентов ПФО

В четверг, 28 августа, в Оренбурге состоялось XII заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ ПФО. Заседание прошло в преддверии Совета законодателей ПФО и стало площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных с активным участием молодых лидеров в управленческих и общественно-политических процессах, трудоустройством после окончания учебных заведений, а также популяризацией выборов среди молодежи.
Обращаясь к участникам встречи, замполпреда Олег Машковцев отметил: "Сегодня Ассоциация молодежных парламентов является сложившимся инструментом представительства интересов молодежи и влияния на законодательный процесс в регионах округа, а порою и на федеральном уровне. Уверен, что в своих регионах вы даете импульс для молодых людей, связывающих себя с законодательной деятельностью и желающих представлять интересы молодежных сообществ. Это происходит как через ваше непосредственное участие в законотворческой деятельности, так и через различные дискуссионные площадки и реализацию проектов. Такое вовлечение молодежи в практическую законотворческую работу повышает доверие к органам власти и местного самоуправления, улучшает качество взаимодействия с населением, повышает его социальное самочувствие".
В работе заседания Ассоциации приняла участие заместитель председателя общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе, председатель Совета Студенческого научного сообщества Самарского государственного медицинского университета, член Совета молодых ученых Минздрава России Анастасия Паркина.
Молодые парламентарии обменялись опытом, обсудили механизмы интеграции молодежных инициатив в законодательную практику на примере своих регионов. Среди успешных практик молодежных парламентов - инициативы о запрете "снюсов", о закреплении термина "студенческая семья". Участники Ассоциации высказались также за расширение полномочий молодежных организаций и парламентов, усиление межведомственного взаимодействия на региональном уровне, обеспечение правового просвещения молодежи.
Парламентарии обсудили вопрос трудоустройства молодых людей по специальности после окончания техникумов и вузов. В округе уделяется внимание выстраиванию практикоориентированной подготовки кадров, действуют программы сотрудничества учебных заведений и предприятий с последующим трудоустройством выпускников.
В числе важных направлений работы - усиление электоральной активности молодых граждан и разработка новых методов стимулирования молодежного голосования.
В программе молодых парламентариев - посещение Гуманитарно-технического техникума, который является образовательно-производственным центром федерального проекта "Профессионалитет" по отрасли "Машиностроение", а также встреча с представителями оборонно-промышленного комплекса Оренбургской области.
Следующее заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах госвласти субъектов РФ Приволжского федерального округа состоится в Казани - столице республики Татарстан.
Ключевым мероприятием для молодых парламентариев станет участие в заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа, которое посетит полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.
Последние комментарии
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️