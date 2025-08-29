В Самарской области женщина отдала мошеннику 140 тыс. рублей

В полицию Самары обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о хищении порядка 140 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщине в мессенджере позвонил неизвестный и представился старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга. Он убедил местную жительницу, что от ее лица подана заявка на оформление потребительского кредита, а с целью сохранности денег нужно срочно перевести их на "безопасный счет".

Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника, но неизвестный перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело.