Ветеран СВО и участник "Школы Героев" представил проекты по развитию промышленности Самарской области

Участник второго потока регионального проекта "Школа героев" Валерий Кирдяпкин на встрече со своим наставником — главой регионального минпрома Денисом Гурковым — представил свои инициативы по развитию промышленности Самарской области.
В настоящее время курсант проекта проходит стажировку в минпроме, в рамках которой специалисты знакомят ветерана Специальной военной операции с деятельностью и структурой органа исполнительной власти и консультируют его по возникающим вопросам.
"Школа героев" — региональный проект, запущенный по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев". "Программа позволит нашим ветеранам СВО получить дополнительное образование, новые знания и компетенции, освоить новые профессии", — подчеркнул глава региона, запуская программу.
Валерий Кирдяпкин представил Денису Гуркову три проекта. Один из них — создание в регионе производства беспилотных роботизированных платформ, отметив наличие команды и компетенций для реализации проекта. Также был предложен проект развития Регионального центра компетенции для повышения производительности труда за счет роботизации и автоматизации на малых и средних предприятиях.
"Проекты, представленные Валерием, демонстрируют его неравнодушие к развитию региона и готовность применять свой опыт и знания для решения важных задач. Мы окажем необходимую поддержку для реализации этих инициатив, которые, безусловно, внесут вклад в развитие промышленности Самарской области", — отметил по итогам встречи Денис Гурков.
Последние комментарии
