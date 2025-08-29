16+
Экономика и бизнес

Евгений Зубков, ОТП Банк: экономический эффект от внедрения ИИ может составить 1 млрд рублей

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Интеграция ИИ в рабочие процессы — один из стратегических приоритетов ОТП Банка, экономический эффект от внедрения технологии может составить 1 млрд рублей — пресс-служба ОТП Банка.

Среди действующих проектов ОТП Банка — Центр экспертизы по генеративному искусственному интеллекту. Сегодня в нем работает уже 35 сотрудников. Их ключевые задачи — развивать в самом большом приоритете инструменты искусственного интеллекта для it-разработчиков, организовывать различные обучения in house в банке для сотрудников. Например, проводить тренинги для специалистов ОТП по теме использования искусственного интеллекта. Кроме того, на базе Центра экспертизы формируется внутренняя платформа для запуска собственных больших языковых моделей как в режиме индивидуального использования в контуре банка, так и для массового использования, в том числе на основе open source моделей. Бэклог задач Центра экспертизы содержит уже почти 100 проектов. Все они оцениваются с точки зрения эффективности применения и конечных инвестиций в реализацию. По сути искусственный интеллект можно применять фактически в любой области, любой сфере, однако на начальном уровне внедрения технологии очень важно понять, какой эффект ожидается от его применения.

По мнению Евгения Зубкова, начальника управления исследования данных и машинного обучения ОТП Банка, экономический эффект от внедрения ИИ может составить 1 млрд рублей.

"В большинстве своем сегодня серьезные проекты с ИИ пока довольно дорогостоящие, применение его в определённых областях сопряжено с достаточно большими расходами, так как требует существенного вовлечения сотрудников, траты ресурсов на обработку данных для создания работающих моделей. Наиболее целесообразно сейчас применение ИИ в работе разработчиков, контакт-центра, скоринговых моделях, что уже активно применяется в ОТП Банке", — добавил Евгений Зубков.

