Организатора смертельного зиплайна из Самарской области отправили под стражу

В субботу, 30 августа, суд отправил под стражу на два месяца организатора зиплайна в Кинельском районе, на котором погибли двое человек. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, 23 августа девушка и мужчина приехали из Ульяновска и катались по одному и парами на зиплайне (спуск по стальному канату). По словам очевидца, во время катания организатор резко дернул трос при спуске. Трос зацепился за несущие канаты и перетер их, в том числе резервный. Люди упали. Мужчина умер на месте, девушку скончалась в больнице в тот же день. Организаторы, как утверждает очевидец, помощи не оказывали.
В связи с трагедией возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек").
Последние комментарии
