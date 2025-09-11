16+
Сюжеты:
Экономика и бизнес

Самарскую область на II всероссийском семейном фестивале сбережений и инвестиций в Москве представила семья из Отрадного

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Финансовом университете при правительстве Российской Федерации прошел федеральный этап II всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. С мая 2025 года в 29 регионах страны семьи проходили муниципальные и региональные конкурсные испытания, по итогам которых определялись представители субъектов России на финал в Москве. Семья Довыдовых из Отрадного стала победителем в номинации "Новаторы в инвестициях".

Фото: министерство финансов Самарской области

Областной этап фестиваля в Самаре состоялся в июне 2025 года при поддержке министерства финансов Самарской области, Сбербанка и Отделения Самара Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Лучшей тогда стала семья Довыдовых из городского округа Отрадный: мама — Екатерина, папа — Николай, сын — Павел. Именно они и представили наш регион на федеральном уровне.

"Для нас с супругом финансовая грамотность — важнейшая составляющая в нашей предпринимательской деятельности (у нас небольшой семейный бизнес). Кроме того, я и по образованию бухгалтер, поэтому вся эта тема для меня понятна и знакома. Для нас поездка в Москву после победы в областном этапе казалась чем-то невероятным и нереальным! Поэтому мы с нетерпением ждали этого дня!" — делится Екатерина Довыдова.

Финальное состязание за звание самой финансово грамотной семьи России состояло из пяти тематических раундов по 15 вопросов каждый. Участникам предстояло не только правильно, но и быстрее других отвечать на вопросы по темам финансового планирования, сбережений, инвестиций, безопасности и страхования. В итоговой борьбе приняли участие 103 человека в составе 29 семей из разных регионов страны.

Семья Довыдовых достойно представила Самарскую область, продемонстрировав высокую подготовку, командную работу и практические навыки ответственного финансового поведения. Однако семья Кирик из Курской области была немного быстрее и сохранила лидерство второй год подряд. Фестиваль, организованный в формате "семейный", подчеркивает важность повышения финансовой грамотности именно внутри семьи, формируя у подрастающего поколения правильный подход к планированию и расходованию личных средств.

"Такие мероприятия активно стимулируют к саморазвитию", — признается глава семьи Николай Довыдов.

Помимо основной игры, партнеры фестиваля провели четыре интерактивные активности, посвященные актуальным направлениям — от страховой защиты до долгосрочных накоплений и инвестиций. По итогам этих испытаний семья Довыдовых из Отрадного стала победителем в номинации "Новаторы в инвестициях", подтвердив глубокое понимание современных инструментов.

После финального испытания организаторы пригласили участников высадить на территории Финансового университета цветы в символ единения регионов и преемственности ценностей финансовой грамотности. Каждая семья заложила небольшой цветник своего региона. Так, на университетской аллее появилось живое напоминание о важности объединения усилий в просветительской работе, семейной поддержке и заботе о будущем.

"Спасибо большое создателям, организаторам и исполнителям этого фестиваля за такую идею! В период активного роста новых технологий и возможностей, а также связанных с этим нежелательных побочных явлений в виде киберпреступности и телефонного мошенничества, стало очень важным повышать свой уровень финансовой грамотности и помогать своим близким разбираться во всех этих новшествах", — отмечает Екатерина Довыдова.

