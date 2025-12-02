Синоптики рассказали, когда в Самаре выпадет снег

Снега в Самаре придется ждать еще минимум полторы недели. Такой долгосрочный прогноз дали сразу нескольких профильных интернет-ресурсов.

Так, центр "ФОБОС" прогнозирует выпадение снега в Самаре 10-12 и 14 декабря. Правда, затем вновь ожидается плюсовая температура и дождь. Впоследствии будут аналогичные погодные качели.

Gismeteo.ru также прогнозирует дождливо-снежную погоду на декабрь. В твердой фазе осадки ожидаются 11, 16-20, 23-24 декабря. "Яндекс.Погода" прогнозирует выпадение снега в Самаре 11-13, 16 и 28-30 декабря.

Прогноз на дождливо-снежный декабрь объясняется тем, что температура воздуха в первый месяц зимы превысит норму. Почитайте подробности.