Синоптики рассказали, когда в Самаре выпадет снег

Снега в Самаре придется ждать еще минимум полторы недели. Такой долгосрочный прогноз дали сразу нескольких профильных интернет-ресурсов.
Так, центр "ФОБОС" прогнозирует выпадение снега в Самаре 10-12 и 14 декабря. Правда, затем вновь ожидается плюсовая температура и дождь. Впоследствии будут аналогичные погодные качели.
Gismeteo.ru также прогнозирует дождливо-снежную погоду на декабрь. В твердой фазе осадки ожидаются 11, 16-20, 23-24 декабря. "Яндекс.Погода" прогнозирует выпадение снега в Самаре 11-13, 16 и 28-30 декабря.
Прогноз на дождливо-снежный декабрь объясняется тем, что температура воздуха в первый месяц зимы превысит норму. Почитайте подробности.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.