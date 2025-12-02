16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Синоптики рассказали, когда в Самаре выпадет снег Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы" Самарские школьники - лучшие ученики страны Студенты самарских вузов встретились с Сергеем Рязановым в рамках проекта "Госстарт. Диалог" В с. Челно-Вершины состоялся "Географический диктант 2025"

Общество

Синоптики рассказали, когда в Самаре выпадет снег

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 108
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Снега в Самаре придется ждать еще минимум полторы недели. Такой долгосрочный прогноз дали сразу нескольких профильных интернет-ресурсов.

Фото: Александра Ламзина

Так, центр "ФОБОС" прогнозирует выпадение снега в Самаре 10-12 и 14 декабря. Правда, затем вновь ожидается плюсовая температура и дождь. Впоследствии будут аналогичные погодные качели.

Gismeteo.ru также прогнозирует дождливо-снежную погоду на декабрь. В твердой фазе осадки ожидаются 11, 16-20, 23-24 декабря. "Яндекс.Погода" прогнозирует выпадение снега в Самаре 11-13, 16 и 28-30 декабря.

Прогноз на дождливо-снежный декабрь объясняется тем, что температура воздуха в первый месяц зимы превысит норму. Почитайте подробности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Фото на сайте

В Самаре прошел крестный ход: фото

В Самаре прошел крестный ход: фото

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4