В Самарской области выросла заболеваемость ОРВИ

За третью неделю 2026 г. в Самарской области зарегистрировано 10 886 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 3,6%.

Однако по сравнению со второй неделей года отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 24,8% или на 2160 случаев и во всех возрастных группах: 0-2 лет на 24,7%, 3-6 лет на 14,5%, 7-14 лет на 33,3%, 15 лет и старше на 25,0%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 67,0%, 3-6 лет на 58,7%, 7-14 лет на 59,6%. В возрастной группе 15 лет и старше заболеваемость превышает эпид порог на 58,5%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вируса гриппа A (H3N2), парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов, риновирусов, COVID-19.