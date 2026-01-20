На переправе через Волгу новое расписание движения судов

Со среды, 21 января, "Самарское речное пассажирское предприятие" вводит изменение в расписание движения на переправе из Самары в с. Рождествено и Проран.

Перевозка пассажиров будет осуществляться по графику с 8:00 до 19:00. В дальнейшем график работы будет увеличен.

Место отправления судов из г. Самары временно будет располагаться в районе Ленинградского спуска. Билеты за проезд будут продаваться на месте отправления.