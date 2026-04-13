Арестован житель Казани, подозреваемый в хищении 2 млн рублей у самарских пенсионеров

Кинель‑Черкасский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу 19- летнего жителя Казани, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Обвиняемый подозревается в хищении 2 млн рублей у семьи пенсионеров из Кинель‑Черкасского района, которая потеряла сына в ходе специальной военной операции.
Суд удовлетворил ходатайство, молодой человек заключен под стражу.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???