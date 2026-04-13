Водитель из Самарской области получил 3 года принудительных работ за смертельное ДТП Самарчанка получила срок за доведение дочери до попытки суицида Гособвинение запросило для бывшего вице‑губернатора Самарской области семь лет колонии Пекарь-обманщик из Новокуйбышевска получил деньги на бизнес, но так ничего и не испек Арестован житель Казани, подозреваемый в хищении 2 млн рублей у самарских пенсионеров

Гособвинение запросило для бывшего вице‑губернатора Самарской области семь лет колонии

МОСКВА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Гособвинение запросило для бывшего вице‑губернатора Самарской области наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии общего режима, а также штраф в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гендина Владимира Шелупахина.

По версии следствия, обвиняемый, ссылаясь на связи в правительстве и администрации президента РФ, обманным путем получил от потерпевшей стороны денежные средства за содействие в получении разрешения на проведение градостроительных работ.

Сам обвиняемый вины не признает. Его адвокат Владимир Шелупахин считает запрошенное наказание необоснованным и указывает на отсутствие документальных доказательств в деле. По его словам, в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие вину клиента, а обвинение строится на неподтвержденных показаниях.

Напомним, в августе 2025 г. Геннадию Гендину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, по итогам рассмотрения другого уголовного дела бывший чиновник приговорен к шести годам лишения свободы в колонии.

Геннадий Гендин - крупный бизнесмен. В 1987 г. стал помощником руководителя Московской коллегии адвокатов. С 1987 по 1990 г. был начальником хозяйственного управления московской прокуратуры. В 2000-2003 гг. возглавлял представительство Самарской области при правительстве РФ. В 2016 г. Гендин был арестован по подозрению в мошенничестве в отношении экс-сенатора от Брянской области, а ныне депутата Госдумы Сергея Калашникова. В 2017 г. Гендина по этому делу приговорили к пяти годам лишения свободы. 

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

