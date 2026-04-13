Гособвинение запросило для бывшего вице‑губернатора Самарской области семь лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего вице‑губернатора Самарской области наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии общего режима, а также штраф в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гендина Владимира Шелупахина.

По версии следствия, обвиняемый, ссылаясь на связи в правительстве и администрации президента РФ, обманным путем получил от потерпевшей стороны денежные средства за содействие в получении разрешения на проведение градостроительных работ.

Сам обвиняемый вины не признает. Его адвокат Владимир Шелупахин считает запрошенное наказание необоснованным и указывает на отсутствие документальных доказательств в деле. По его словам, в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие вину клиента, а обвинение строится на неподтвержденных показаниях.

Напомним, в августе 2025 г. Геннадию Гендину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, по итогам рассмотрения другого уголовного дела бывший чиновник приговорен к шести годам лишения свободы в колонии.