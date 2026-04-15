Пенсионерка из Самары получит 1 млн рублей за гибель сына в больничном лифте

В Самаре завершилось судебное разбирательство по делу о трагической гибели разнорабочего в медучреждении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Трагедия произошла в больнице Кировского района Самары. Мужчина, работавший разнорабочим, упал в шахту лифта и скончался от полученных травм.

Прокуратура провела проверку, добилась удовлетворения иска в первой инстанции, а затем отстояла решение в областном суде. Суд отклонил апелляцию больницы и обязал медучреждение компенсировать моральный вред в размере 1 млн рублей пожилой матери, с которой проживал погибший и которая зависела от его помощи.

Решение вступило в силу.