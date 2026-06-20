В Самаре КамАЗ сбил мужчину на электросамокате

В пятницу, 19 июня, в Кировском районе Самары КамАЗ сбил мужчину на электросамокате, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует, что ДТП произошло в 08:44 на по дублере Московского шоссе в районе дома № 23, когда мужчина на электросамокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

23-летний водитель средства индивидуальной мобильности доставлен в медицинское учреждение.