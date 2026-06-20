В Кинель-Черкасском районе на "встречке" столкнулись два ВАЗа, есть пострадавший

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В пятницу, 19 июня, в Кинель-Черкасском районе на 900 м автодороги "Урал-Муханово-Тимашево" столкнулись ВАЗ-21092 и ВАЗ-2107, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области