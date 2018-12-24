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Суды Происшествия

Мужчину, доведшего племянницу до попытки суицида, отправили в колонию

ЧАПАЕВСК. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске суд рассмотрел уголовное дело Николая Шилко, которого обвиняли в доведении подростка до попытки самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

С 8 января 2015 г. по 18 апреля 2018 г. мужчина жил в одной квартире с несовершеннолетней племянницей. Он постоянно бил ее, унижал и нецензурно оскорблял.

18 апреля около 16:00 после очередного конфликта Шилко пожелал родственнице смерти и выгнал ее из дому. В итоге, не выдержав систематических унижений, девушка пришла в строящееся здание и попыталась убить себя. Ее спас брат, успевший найти ее и оказать помощь.

Суд приговорил Шилко к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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