Полузащитнику Магомеду Оздоеву неинтересен вариант с арендой в "Крылья Советов"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев не намерен продолжить карьеру в "Крыльях Советов", пишут "Известия".

В начале 2019 г. Магомед Оздоев может сменить команду. Уже сейчас к нему есть интерес со стороны нескольких клубов РПЛ. Активнее всех в этом вопросе проявляют себя "Крылья Советов". Сам Оздоев, по информации "Известий", готов отправиться в аренду в период зимнего трансферного окна ради получения постоянной игровой практики, но рассчитывает попасть в более статусную команду.

"Крылья Советов" уже обозначили свою заинтересованность в осуществлении перехода. Однако самому Магомеду этот вариант не очень интересен - он бы хотел оказаться в команде, ставящей перед собой более высокие задачи, чем просто сохранение прописки в элите", - говорит источник в санкт-петербургском клубе.

"У нас есть интерес к кандидатуре Магомеда Оздоева, - сказал директор по развитию самарских "Крыльев Советов" Александр Шикунов. - Посмотрим, как все сложится".