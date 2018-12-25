16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Геннадий Голубин рассказал о трансферных планах "Крыльев Советов" "Крылья Советов" хотят арендовать полузащитника Дмитрия Тарасова Федерация футбола Самарской области выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост главы РФС Полузащитник Роман Шишкин перейдет в "Крылья Советов" "Крылья Советов" намерены продлить аренду Виталия Денисова

Футбол Спорт

Полузащитнику Магомеду Оздоеву неинтересен вариант с арендой в "Крылья Советов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 571
Версия для печати

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев не намерен продолжить карьеру в "Крыльях Советов", пишут "Известия"

В начале 2019 г. Магомед Оздоев может сменить команду. Уже сейчас к нему есть интерес со стороны нескольких клубов РПЛ. Активнее всех в этом вопросе проявляют себя "Крылья Советов". Сам Оздоев, по информации "Известий", готов отправиться в аренду в период зимнего трансферного окна ради получения постоянной игровой практики, но рассчитывает попасть в более статусную команду.

"Крылья Советов" уже обозначили свою заинтересованность в осуществлении перехода. Однако самому Магомеду этот вариант не очень интересен - он бы хотел оказаться в команде, ставящей перед собой более высокие задачи, чем просто сохранение прописки в элите", - говорит источник в санкт-петербургском клубе. 

"У нас есть интерес к кандидатуре Магомеда Оздоева, - сказал директор по развитию самарских "Крыльев Советов" Александр Шикунов. - Посмотрим, как все сложится".

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6