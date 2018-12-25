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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Самарцы выступили против строительства производственного комплекса на Мехзаводе

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На публичных слушаниях 21 декабря жители Самары единогласно проголосовали против проекта планировки и проекта межевания территории, прилегающей к 10 кварталу пос. Мехзавод, сообщает администрация Красноглинского района.

Напомним, в этом месте планируется строительство производственного комплекса со складами. Проект разрабатывало ООО "КуйбышевГидроПроект".

Итогом публичных слушаний стали 213 голосов "против", никто не выступил "за" и не воздержался.

Также поступило письменное обращение от жителей Мехзавода с замечаниями по проекту.

Обратившиеся выразили мнение о том, что строительство ухудшит экологическую ситуацию поселка и создаст транспортные проблемы. Выдержки из обращения:

  • На данной территории перегружены дороги, в связи с закрытием проезда по ул.Банной закрыт проезд с Московского шоссе, строительство нового объекта ухудшит ситуацию.
  • В связи с плотностью застройки и в результате работ по реконструкции Московского шоссе дороги в районе 10 и 11 квартала перегружены автотранспортом. Новый объект ухудшит ситуацию.
  • Будет увеличен трафик движения автотранспорта, ухудшится экологическая обстановка.
  • Против планируемого строительства производства, которое ухудшит экологическую ситуацию. Наше жилье упадет в цене. Нет ответа - кто заказчик.

Некоторые жители отмечали, что "проект непрозрачен, не проведена экспертиза документации", а также что ими не был получен ответ о целях планируемого предприятия. 

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