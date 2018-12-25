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Футбол Спорт

Центральный защитник Максим Карпов подписал контракт с "Крыльями Советов"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Центральный защитник "Зенита" Максим Карпов подписал контракт с "Крыльями Советов", пишет sports.ru со ссылкой на директора по развитию самарского клуба Александра Шикунова. 

Первую часть сезона 23-летний футболист на правах аренды выступал за волгоградский "Ротор" в ФНЛ. В текущем сезоне на счету Карпова — 13 матчей за волгоградский клуб, в который он схватил четыре "горчичника".

"Да, мы подписываем с ним полноценное соглашение. На сборы он едет с нами", – сказал Шикунов.

Бывший защитник молодежной сборной России имеет в активе одну игру за основной состав "Зенита".  Помимо этого, он провел 34 игры в составе "Зенита-2", за который забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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