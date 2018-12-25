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Суды Происшествия

Самарец "подзаработал" на знакомом, хотевшем уладить проблемы с законом

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор Алексею Краснощекову. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В декабре 2017 г. Краснощеков получил от знакомого 100 тыс. руб., пообещав договориться с правоохранителями и помочь тому избежать уголовной ответственности за коммерческий подкуп. Но в январе 2018 г. в отношении приятеля все же возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест.

После этого Краснощеков получил от мужчины еще 200 тыс. руб., пообещав помочь уже с изменением меры пресечения. В итоге обвиняемый просто оставил деньги себе - он не собирался помогать, да и не имел такой возможности.

Суд назначил ему штраф 300 тыс. рублей.

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