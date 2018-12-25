Самарец "подзаработал" на знакомом, хотевшем уладить проблемы с законом

В Самаре суд вынес приговор Алексею Краснощекову. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В декабре 2017 г. Краснощеков получил от знакомого 100 тыс. руб., пообещав договориться с правоохранителями и помочь тому избежать уголовной ответственности за коммерческий подкуп. Но в январе 2018 г. в отношении приятеля все же возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест.

После этого Краснощеков получил от мужчины еще 200 тыс. руб., пообещав помочь уже с изменением меры пресечения. В итоге обвиняемый просто оставил деньги себе - он не собирался помогать, да и не имел такой возможности.

Суд назначил ему штраф 300 тыс. рублей.