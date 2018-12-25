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Суды Происшествия

Мужчину, считающего себя гражданином СССР и не признающего законы РФ, обязали наблюдаться у психиатра

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд рассмотрел уголовное дело жителя Челно-Вершинского района, которого обвиняли в применении насилия в отношении исполнителя власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В июне 2018 г. сотрудники ДПС остановили вазовский автомобиль для проверки. Водитель отказался предъявить документы и выйти из машины. Полицейские применили силу, а автомобилист угрожал им ножом.

На суде сельчанин не признал вину и объяснил, что является гражданином СССР и не подчиняется законам Российской Федерации.

Несмотря на это убеждение, его признали виновным и обязали выплатить штраф 60 тыс. рублей. Кроме того, мужчине назначили принудительное лечение и наблюдение у психиатра по месту жительства.

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