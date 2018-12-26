Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Конюхов попросился в другой клуб

Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Конюхов намерен покинуть самарский клуб. Об этом сообщил министр спорта региона и председатель совета директоров "КС" Дмитрий Шляхтин в интервью телеканалу "Терра".

Напомним, Конюхов пришел в "Крылья" в 2014 г. и провел 71 матч. В августе 2018 г. клуб подписал Сергея Рыжикова, который стал основным голкипером "КС".

"Мы рассчитываем, что новичков будет не менее восьми, — также рассказал министр. — В каждую линию, вратарскую также, потому что Конюхов попросился в другой клуб. Новички будут российскими игроками. Максимум будет один иностранец".

По его словам, главная задача, которая сейчас стоит перед клубом — сохранение прописки в премьер-лиге без попадания в стыковые матчи.

"Надеюсь, игроки, которые придут в зимнее трансферное окно, заметно изменят состав команды, усилят её. Думаю, это будут два-три человека, которых мы приобретём, а остальных, как обычно, возьмем в аренду до конца сезона. Но этот класс игроков будет уже другой", — заявил Дмитрий Шляхтин.