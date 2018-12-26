Дорожные планы Самарской области на 2019 год

В 2017–2018 гг. Самарская область входила в число 38 регионов, где действовал приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги". По нему за два года было отремонтировано более 360 км автодорог федерального, регионального и местного значения. В итоге доля дорог в Самарско-Тольятинской агломерации, соответствующих нормам, выросла с 42,2% до 54,6%.

С 2019 г. обновление дорожной сети продолжится уже в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По нему в течение шести лет планируется отремонтировать 1 935 км региональных и местных дорог, 797 км дорог Самарско-Тольяттинской агломерации. На это будет направлено более 39 млрд руб, в том числе 11,6 млрд руб. — из федерального бюджета.

В результате к концу 2024 г. до нормативного состояния будет доведено уже 85% дорог агломерации и 42,7% региональных дорог в целом. Но главное — вдвое сократится количество аварийно-опасных мест и в 3,5 раза снизится смертность от дорожно-транспортных происшествий.

В наступающем 2019 г. в рамках нацпроекта будет проведен ремонт 91 участка автодорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км. На эти цели будет направлено 4,76 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб. — средства федерального бюджета.

В 2019 г. будет введен в эксплуатацию значимый объект — Фрунзенский мост в Самаре. На его строительство направлено 12,3 млрд рублей.

Также в 2019 г. планируется начало реализации проектов строительства магистрали Центральная в Самаре (по пр. Карла Маркса от Ракитовского ш. до обводной дороги — стоимость 7,4 млрд руб.) и возведения моста через Волгу как составной части международной магистрали "Европа-западный Китай" (стоимость — 129,9 млрд рублей)