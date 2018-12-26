В Сызрани все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС"

На этой неделе на состоявшейся встрече руководства ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" и главы городского округа Сызрань Николая Лядина было принято решение о переходе на прямые расчеты потребителей Сызрани с МУП "ЖЭС", как единственной теплоснабжающей организацией города, имеющей договор на поставку теплоресурсов с "Т Плюс".

Все предприятия, организации, учреждения, а также население должны подписать договоры на теплоснабжение с МУП "ЖЭС" до 1 января 2019 года. С этого момента оплату за тепловую энергию необходимо осуществлять по квитанциям и счетам-фактурам МУП "ЖЭС".

"Переход потребителей на прямые расчеты с МУП "ЖЭС" сегодня единственно возможный вариант решения вопроса задолженности перед основным поставщиком "Т Плюс". Платежи за тепло, перечисленные непосредственно в МУП "ЖЭС", гарантированно дойдут от потребителей до ресурсоснабжающей организации. В Сызрани больше нет ни одного юридического лица, которое имеет договор поставки тепла с "Т Плюс", — отметил директор Самарского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.

Напомним, что в Сызрани ситуация с неплатежами за тепло перед Т Плюс — основным производителем тепловых ресурсов — начала усугубляться в начале 2018 года. Население исправно вносило суммы по квитанциям единой теплоснабжающей организации — МУП "ЖЭС", но деньги до энергетиков так и не доходили, "оседая" на счетах перепродавцов. В июле по постановлению главы города Сызрань Николая Лядина МУП "ЖЭС" утратил статус ЕТО. И с этого времени денежные средства за тепло и ГВС с конечных потребителей начал собирать ООО "Энергетик", не имеющий договора с "Т Плю" на поставку энергоресурсов.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд Самарской области в рамках дела о банкротстве МУП "ЖЭС" (г. Сызрань) принял решение о введении на предприятии внешнего управления. После этого началась проверка деятельности крупнейшего должника за тепловую энергию, а также урегулирование вопроса с неплатежами организации. К декабрю текущего года сумма долга превысила 844 млн рублей.

Произвести сверку поставленных ресурсов, а также получить справки о заключении договоров и оплате необходимо по адресу: г. Сызрань, ул. Свердлова, 35. Временный контактный центр МУП "ЖЭС" в г. Тольятти: 8 (8482) 48-70-70.