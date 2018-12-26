16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авария на ТЭЦ в Самаре устранена Жители Кировского района остались без горячей воды и тепла из-за аварийной ситуации на ТЭЦ Московское шоссе и Ново-Садовую подсветят 1,6 тыс. праздничных консолей На благоустройство дворов и территорий области в 2018 г. потратили 1,1 млрд рублей С главных самарских магистралей с начала недели вывезено более 12 тыс. тонн снега

ЖКХ и благоустройство Общество

С самарских улиц за сезон вывезено 81 тыс. тонн снега

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 444
Версия для печати

За зимний сезон на самарские полигоны вывезено 81,3 тыс. т снега, сообщает пресс-служба горадминистарции.

Фото: пресс-служба администрации Самары

Например, 24 декабря, когда Самару сковали 10-бальные пробки, на площадки отправилось 6,2 тыс. т снежных накоплений, а 25 декабря – уже 7,7 тыс. тонн. С начала зимы это самая большая партия.

Напомним, первый вице-мэр Владимир Василенко заявил, что для расчистки снега город готов привлекать максимально возможное количество ресурсов.

МП "Благоустройство" уже увеличило количество уборочных машин и работников на улицах Самары.

Гид потребителя

Фото на сайте

Подготовка к фестивалю цветов

Подготовка к фестивалю цветов

Струковский сад открылся после реконструкции

Струковский сад открылся после реконструкции

В Самаре идет реконструкция самого большого двора Кировского района

В Самаре идет реконструкция самого большого двора Кировского района

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6