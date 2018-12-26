С самарских улиц за сезон вывезено 81 тыс. тонн снега

За зимний сезон на самарские полигоны вывезено 81,3 тыс. т снега, сообщает пресс-служба горадминистарции.

Например, 24 декабря, когда Самару сковали 10-бальные пробки, на площадки отправилось 6,2 тыс. т снежных накоплений, а 25 декабря – уже 7,7 тыс. тонн. С начала зимы это самая большая партия.

Напомним, первый вице-мэр Владимир Василенко заявил, что для расчистки снега город готов привлекать максимально возможное количество ресурсов.

МП "Благоустройство" уже увеличило количество уборочных машин и работников на улицах Самары.