"Крылья Советов" подтвердили интерес к Ананидзе

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что волжский клуб может пополнить состав 26-летним полузащитником "Спартака" Джано Ананидзе, пишет sport-express.ru.

Ранее на совете директоров красно-белых было принято решение расстаться с Ананидзе, Сальваторе Боккетти, Ивелином Поповым и Александром Самедовым.

"Интерес к Ананидзе у "Крыльев Советов" есть, но будет ли это полноценный трансфер или аренда, я бы пока говорить не хотел. Надеюсь, всех новичков назовем, когда команда соберется в Москве", — сказал Шашков.