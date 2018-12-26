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Футбол Спорт

"Крылья Советов" подтвердили интерес к Ананидзе

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что волжский клуб может пополнить состав 26-летним полузащитником "Спартака" Джано Ананидзе, пишет sport-express.ru.

Ранее на совете директоров красно-белых было принято решение расстаться с Ананидзе, Сальваторе Боккетти, Ивелином Поповым и Александром Самедовым.

"Интерес к Ананидзе у "Крыльев Советов" есть, но будет ли это полноценный трансфер или аренда, я бы пока говорить не хотел. Надеюсь, всех новичков назовем, когда команда соберется в Москве", — сказал Шашков.

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