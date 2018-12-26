В галерее Nostalgie открылась выставка Вадима Тюкина

"Есть, что есть. Когда нечего есть" - ироничное название новой выставки Вадима Тюкина в галерее Nostalgie. Автор заявляет, что далеко не каждый, кто берет в руки кисть, имеет право называть себя художником и что концептуализму пора уступить место новому направлению - "пунктуализму".

В арт-пространстве Nostalgie на Ленинградской открылась персональная выставка Вадима Тюкина. Его хорошо знают в самарских художественных кругах и помнят его противоречивые выставки десятилетней давности. С тех пор он успел поработать над масштабным рекламным проектом для одного из сотовых операторов из большой тройки, выступить в роли художника-оформителя и создать концепцию выставки народных промыслов "Рожденные в Сердце России". Одна из последних его заметных работ - авторский замысел скульптурной композиции рядом с Жигулевским пивоваренным заводом. Сегодня Тюкин больше внимания уделяет своему рекламному агентству, иногда выступает как виолончелист. Например, несколько лет назад он представлял свой музыкальный проект "Нейродермит Вадим" на творческом вечере фотохудожника Николая Муханова.

Выставка в Nostalgie, по словам Вадима Тюкина, стала спонтанным решением. Однажды он шел по Лениградской, подумал, что Nostalgie - это кофейня, зашел туда и разговорился с куратором, который предложил ему устроить здесь выставку работ. Арт-пространство Nostalgie - это несколько залов, один из которых занят антикварной лавкой, другой - мини-музеем Русской императорской армии, третий - временными экспозициями разных художников. Неоднократно здесь демонстрировались работы Всеволода Рухмалева. В коллекции галереи есть редкие экспонаты, например, пуанты Майи Плисецкой и картина Рустама Хамдамова. Не обошлось в галерее и без зала для театральных представлений, на случай, если кто-то из современных художников захочет устроить перфоманс. На открытии выставки Вадима Тюкина в этом зале выступал дуэт юных виолончелистов под аккомпанемент синтезатора, чей плейлист составляли и произведения академической музыки, и веселые новогодние хиты.

Название выставки прозвучало весьма иронично - "Есть, что есть. Когда нечего есть". Его можно расценивать и как возвращение художника Вадима Тюкина после долгого перерыва, и как прямой намек на материал, который использовался при создании работ. На картине "Береза в сахаре" вместо листьев - квадратики рафинада, на "Осине в черносливе" - чернослив, на "Дубе в сухарях" - сухари, а на "Клене в оладушках" - оладышки. На фоне этих работ с радостью фотографировались гости галереи. А художник призывал не спрашивать его о концепции, а воспринимать все как чистое искусство.

Вадим Тюкин считает себя автором нового художественного направления "пунктуализм".

"Пунктуализм - это совершенно новое направление, знаменующее конец концептуализма, и я являюсь его родоначальником, - рассказывает художник. - Для меня слово "концепция" имеет набор нехороших синонимов. Это все равно что вранье, выдумка, надуманность и искусственность. Пунктуализм - это вовремя наступивший момент, который без всяких концепций оставляет художника один на один с натурой. Я за обнуление, потому что в последние годы появилось много нечестного искусства. Хочется возвращения к классике - разговору художника и натуры".

Все работы на выставке "Есть, что есть. Когда нечего есть" написаны в этом году. Лишь одна с 2000 г. - любой зритель вычислит ее легко. Слишком явно она выпадает из настроения всей выставки.

Экспозиция работ Вадима Тюкина в Nostalgie продлится до 20 января.