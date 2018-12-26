Битопливный Largus будет в 2,5 раза экономичнее бензиновой версии

Резидент "Жигулевской долины" и АвтоВАЗ готовят к продаже универсал Lada Largus, способный работать на двух видах топлива: бензине и сжатом природном газе - метане. На российском рынке машина появится в начале 2019 года.

Lada Largus CNG является очередным продуктом специалистов ГК "АТС", в состав которой входит резидент "Жигулевской долины" - "АТС-АВТО". Компания является партнером АвтоВАЗа по сборке CNG автомобилей семейства Lada.

Напомним, первым серийным битопливным легковым автомобилем российского производства стала Lada Vesta CNG (разработанная специалистами группы компаний "АТС"), выпуск которой был организован в 2017 году. Без дозаправки такой автомобиль может преодолеть более 1 тыс. километров.

По результатам испытаний Largus CNG оказался экономичнее бензиновой версии в 2,5 раза, при этом, в мощности автомобиль уступает своему предшественнику всего на 12 л.с. (94 вместо 106). Продажи популярного автомобиля начнутся в начале следующего года. После выхода на рынок метановой версии универсала и фургона резидент технопарка приступит совместно с АвтоВАЗом к сборке Lada Granta CNG.