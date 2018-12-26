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Суды Происшествия

Новокуйбышевец получил более трех лет колонии за кражу, взятку и проникновение в чужой дом

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске местному жителю Александру Тогункову вынесли приговор за дачу взятки, кражу и незаконное проникновение в жилище. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

15 августа 2018 г. мужчина пытался передать часть взятки — 15 тыс. руб. (от общей сумму 50 тыс. руб.) следователю СО по Новокуйбышевску областного СУ СК РФ за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного проникновения в жилище. Но следователь от денег отказался, а Тогункова задержали.

Ранее, в июле 2018 г. мужчина незаконно проник в квартиру на ул. Успенского, а в августе похитил из магазина телефон стоимостью более 26 тыс. рублей.

Суд приговорил его к трем годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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