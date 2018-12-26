В Самаре перекрыли ул. Молодогвардейскую из-за утечки на водоводе

Улицу Молодогвардейскую в Самаре перекрыли от Ульяновской до Студенческого переулка, здесь устраняют утечку на водоводе д-900, говорится в сообщении "Самарских коммунальных систем".

Об отключении воды в ближайших домах пока нет информации.