Сергей Чонишвили выступит в Самаре с программой "Сказки Грузии"

Актер Сергей Чонишвили и камерный оркестр Volga Philharmonic 30 января выступят в Самарской филармонии с программой "Сказки Грузии" (12+).

Известный актер, чтец и диктор Сергей Чонишвили под звуки камерного оркестра исполнит стихи Григола Орбелиани, Важи Пшавелы, Галактиона Табидзе. Прозвучат строки Беллы Ахмадулиной и Осипа Мандельштама.

Музыкальное повествование будет вести камерный оркестр Самарской филармонии Volga Philharmonic под управлением Алима Шахмаметьева. Прозвучат миниатюры на темы грузинских песен в обработке Светланы Нестеровой, а также музыка Важи Азарашвили, Сулхана Цинцадзе, Отара Тактакишвили.

В репертуаре Сергея Чонишвили есть "Сказки Пушкина" и "Японские сказки". Второе название проекта "Сказки Грузии" - "Состав крови". Зрители смогут больше узнать о культуре Грузии и ощутить самобытность народа.

Сергей Чонишвили - из актерской династии, его родители - звезды Омского театра драмы. Чонишвили снялся в десятках фильмов, играет в "Ленкоме", "Табакерке", МХТ им. Чехова, Театре наций. Но самым узнаваемым, наверное, стал голос актера. Чонишвили озвучил многие фильмы, выпустил десятки аудиокниг, является официальным голосом телеканала "СТС".

Камерным оркестром Volga Philharmonic в тот вечер будет управлять Алим Шахмаметьев - представитель Петербургской дирижерской школы, один из наиболее востребованных дирижеров своего поколения. Он с успехом работает с многими именитыми симфоническими и камерными оркестрами, его приглашают на постановки в музыкальные театры. Дирижер выступает в России, Европе, США и Азии. Алим Шахмаметьев прекрасно чувствует стилистические подробности произведения, интересно интерпретирует музыкальные произведения.