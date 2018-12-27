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ЖКХ и благоустройство Общество

На благоустройство дворов и территорий области в 2018 г. потратили 1,1 млрд рублей

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На реализацию в Самарской области приоритетной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2018 г..было направлено 1,1 млрд руб., в том числе 573 млн руб. - из госбюджета, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Какие объекты благоустроить на эти средства, решали сами жители области на голосовании 18 марта.

Главный принцип проекта ФКГС, на котором настоял его инициатор, президент России Владимир Путин, - планы благоустройства в городах и поселках формируют сами люди, которые в них живут.  В 2018 г. жители региона активно включились в обсуждение планов благоустройства, а 18 марта приняли участие в рейтинговом голосовании за лучшие проекты благоустройства общественных.

Свой выбор сделали 974 тыс. человек - в пересчете на число жителей это самый высокий показатель в стране.

По итогам голосования из 397 заявленных проектов обустройства общественных территорий к реализации в 2018 г. был выбран 151 объект, на это было выделено 693,3 млн рублей. Еще 441 млн руб. направили на благоустройство 394 дворов, которые выбрали общественные комиссии на основе предложений граждан.

Практически все работы были выполнены вовремя, а их качество проверяли сами жители.

Планируется, что в 2019 г. финансирование программы "Формирование комфортной городской среды" в Самарской области составит около 1,2 млрд рублей.

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