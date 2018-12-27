Полузащитник Роман Шишкин перейдет в "Крылья Советов"

Полузащитник "Краснодара" Роман Шишкин перейдет в "Крылья Советов", пишет championat.com со ссылкой на директора по развитию "Крыльев Советов" Александра Шикунова.

"Шишкин переходит в "Крылья Советов". В ближайшее время решим, будет ли это аренда или полноценный трансфер", - сказал Шикунов.

Шишкин является воспитанником московского "Спартака", за который выступал с 2004 по 2010 год. В 2009 г. хавбеку уже приходилось играть за "Крылья Советов" - тогда он провел год в Самаре на правах аренды. С 2010 по 2017 гг. 31-летний игрок защищал цвета "Локомотива", а затем перебрался в "Краснодар".

В нынешнем сезоне Шишкин участвовал в трех матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.