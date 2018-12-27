Облсуд опять рассмотрит апелляцию адвоката, давшего показания в пользу киллеров

В четверг, 27 декабря, президиум Самарского областного суда рассмотрел кассационную жалобу защиты Андрея Маркелова, которого год назад Самарский районный суд признал виновным в даче ложных показаний и приговорил к 240 часам исправительных работ.

Согласно приговору, вынесенному федеральным судьей Дмитрием Деруновым, Маркелов во время процесса по делу об убийстве тольяттинского "авторитета" Михаила Садчикова умышленно сообщил присяжным недостоверные сведения о том, что главный свидетель обвинения Павел Гужин в момент расстрела жертвы был в кафе тольяттинского ТЦ "Капитал". В то время как, по мнению обвинения и по словам самого свидетеля, он отвозил с места преступления киллера Самыляева, который участие в убийстве категорически отрицает. (Гужин получил статус свидетеля, а не соучастника, так как дал показания, будто не знал, что везет Самыляева исполнять заказное убийство).

Обжалуя приговор, Маркелов, сам являющийся юристом, указал, что в решении суда нет никаких доказательств того, что он на суде лгал.

В попытке оправдаться адвокат дошел до Верховного Суда, который в конце ноября постановил отменить решение облсуда об отказе в рассмотрении кассационной жалобы. Якобы решение суда первой инстанции основано на предположении о том, что раз присяжные признали Самыляева виновными в убийстве, следовательно они признали и показания Маркелова ложными. В то время как присяжные по этому поводу не высказывались.

Присутствовавший на заседании президиума заместитель областного прокурора Андрей Шевцов просил кассационную жалобу Маркелова и его защитников удовлетворить, а решение апелляционной инстанции отменить и вновь рассмотреть обращение защиты.

"Наш подзащитный после незаконно вынесенного приговора в мае 2018 г. был лишен статуса адвоката, - сообщил изданию Александр Терещенко, выступавший на разбирательстве как общественный защитник. - Очень хочется надеяться, что законность наконец-то восторжествует и он сможет работать по своей специальности".