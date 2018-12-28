Завершено укрепление берега у жилого массива Гранный в Новокуйбышевске

Завершено берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе жилого массива Гранный в Новокуйбышевске, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Объект введен в эксплуатацию.

Работы велись для защиты берега жилого массива от размыва. Были выполнены банкет из горной массы, железобетонный монолитный упор, насыпь из песчаного грунта, откос укреплен монолитными железобетонными плитами.

Протяженность берегоукрепительной конструкции - 695 метров.

Финансирование велось из облбюджета, сумма контракта составила 34,9 млн рублей. Заказчиком выступил минстрой Самарской области, проект выполнил ООО "ЕвроГеоПроект", подрядчик - ООО "Группа ВМ".