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Футбол Спорт

Федерация футбола Самарской области выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост главы РФС

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Федерация футбола Самарской области приняла решение выдвинуть на пост главы Российского футбольного союза председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова, пишет sport-express.ru.

Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президента РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля 2019 года.

Кандидаты могут быть выдвинуты до 13 января.

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