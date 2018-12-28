Федерация футбола Самарской области выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост главы РФС

Федерация футбола Самарской области приняла решение выдвинуть на пост главы Российского футбольного союза председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова, пишет sport-express.ru.

Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президента РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля 2019 года.

Кандидаты могут быть выдвинуты до 13 января.