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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре 30 жилых домов остались без отопления

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 января, в Самаре 30 жилых домов остались без отопления. Об этом сообщает министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин в Twitter.

"На 13:00 в городском округе Самара 30 жилых домов находятся без теплоснабжения. Работы по восстановлению ведутся. Ожидаемое время подачи тепла - 19:00. Вопрос на контроле", - пишет чиновник.

Напомним, в воскресенье, 30 декабря, из-за аварии на ТЭЦ без горячей воды и отопления остались жители Кировского района Самары. А 31 декабря без тепла остались жители улиц Агибалова и Бр. Коростелевых. 
 

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