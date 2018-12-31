В Самаре на ул.Агибалова, 68 завершен ремонт теплосети

В понедельник, 31 декабря, в 19:45 специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили устранение технологического дефекта по ул. Агибалова. В настоящее время производится перевод потребителей на штатную схему теплоснабжения.

Напомним, сегодня, 31 декабря, специалисты "Предприятия тепловых сетей" выявили два повреждения теплосети диаметром 500 мм на Агибалова, 68 и ул. Бр.Коростелевых, 79. Теплоэнергетики оперативно приступили к устранению дефектов.

В работах было задействовано 17 человек личного состава и 10 единиц спецтехники. На время проведения ремонтных работ теплоснабжение потребителей обеспечивалось по резервной схеме. В 15:30 был завершен ремонт на ул. Бр.Коростелевых.