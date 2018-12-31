Специалисты "ПТС" устранили повреждение теплосети на ул. Бр.Коростелевых

В 15:30 дежурная бригада "Предприятия тепловых сетей" завершила устранение технологического дефекта на ул. Бр.Коростелевых. В настоящее время производится перевод потребителей на штатную схему теплоснабжения.

Напомним, в понедельник, 31 декабря, специалисты "Предприятия тепловых сетей" выявили два повреждения теплосети диаметром 500 мм - по адресам Агибалова, 68 и ул. Бр.Коростелевых, 79.

Теплоэнергетики оперативно приступили к устранению дефектов. В работах было задействовано 17 человек личного состава и 10 единиц спецтехники. На время проведения ремонтных работ теплоснабжение потребителей обеспечивается по резервной схеме.

Ремонтные работы на ул. Агибалова продолжаются. Восстановить подачу тепла в полном объеме планируется до конца дня.

Руководство ПТС приносит извинения жителям за временные неудобства.