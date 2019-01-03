Теплоснабжение 27 домов в Октябрьском районе Самары восстановлено

Теплоснабжение 27 домов в Октябрьском районе Самары, нарушенное из-за коммунальной аварии, восстановлено в полном объеме, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, в среду, 2 января, в ОДС ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области" поступила информация о повреждении подающего трубопровода теплоснабжения диаметром 500 мм по адресу ул. Полевая, 52. На месте работала аварийная бригада в составе 15 человек и восьми единиц техники.

"В 16:00 (мск) 02.01.2019 г. аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение потребителей восстановлено по штатной схеме", — сообщает в чрезвычайном ведомстве.