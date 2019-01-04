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Преступления Происшествия

В Приволжье у мужчины изъяли обрез и 9,5 кг конопли и марихуаны

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции совместно с бойцами подразделения "Гром" в селе Приволжье задержали мужчину, которого подозревают в хранении наркотиков и незаконном изготовлении оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По словам правоохранителей, в доме 60-летнего мужчины оперативники нашли целый склад запрещенных веществ: в картонных коробках лежало около 9,5 кг конопли и марихуаны. По словам мужчины, он хранил наркотики для личного употребления.

Также в доме подозреваемого полицейские нашли обрез ружья, два патрона, штык-нож, два охотничьих ножа и электронные весы. 60-летний мужчина пояснил, что оружие и боеприпасы нашел в лесу и хранил их у себя для самообороны.

В отношении жителя Самарской области возбудили два уголовных дела по статьям "Незаконное изготовление оружия" и "Незаконное хранение наркотических средств".

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