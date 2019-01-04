Сегодня ночью Самару от снега будут чистить 330 спецмашин

В пятницу, 4 января, службы благоустройства Самары оперативно отреагировали на возобновление снежных осадков и усиливают работу по расчистке территорий.

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", в ближайшие два дня ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы. В связи с погодными условиями МП "Благоустройство" обеспечило дополнительный выход техники в дневную смену. При этом принято решение о продлении дневной смены до 20:00.

По состоянию на 17:00, для очистки и обработки проезжей части и тротуаров было задействовано около 150 единиц техники. По предварительному плану работ, сегодня в ночь МП "Благоустройство" выведет порядка 330 единиц техники.

"С 5 часов утра на расчистку посадочных площадок и пешеходных переходов выйдет более 100 человек. В случае необходимости количество ресурсов будет увеличено. Кроме того, информация об ухудшении погодных условий была оперативно доведена до глав внутригородских районов и управляющих организаций. Им поставлена задача организовать своевременную расчистку внутриквартальных проездов и прилегающих к МКД территорий. Уже с раннего утра специалисты ГАТИ будут контролировать расчистку придовомой и внутриквартальной территорий", — рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Обращаем внимание на то, что в условиях интенсивных осадков вкупе с повышением температуры наружного воздуха вероятность схода с крыш снежных масс и наледи увеличивается. В первоочередном порядке в нормативное состояние приводятся те кровли, конструкции которых выходят на тротуары.

Чтобы обслуживающие организации могли беспрепятственно проводить уборку, администрация Самары обращается к жителям с просьбой не игнорировать специальные сигнальные ленты. Ими службы благоустройства огораживают участок придомовой территории, если крышу готовят к расчистке или идет уборка, а также если есть вероятность схода снега или сосулек с кровли.