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Суды Происшествия

Самарец, обкрадывавший мать, отправится в колонию

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промышленный районный суд Самары вынес приговор 21-летнему местному жителю. Ему признали виновным в нескольких грабежах и кражах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Молодого человека задержали осенью 2018 г. по подозрению в четырех преступлениях. Во всех случаях пострадавшей была его мать. Парень отбирал или крал у нее бытовую технику и верхнюю одежду и сдавал все в комиссионные магазины.

Например, 14 сентября в ходе очередной ссоры самарец вырвал из рук 41-летней матери норковую шубу, которую до этого пытался украсть из дома. Женщина обратилась к участковому.
Парня вскоре задержали, он не отрицал вину и рассказал, что шубу успел продать.

Суд приговорил молодого человека к году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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