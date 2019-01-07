Экс-полузащитник "Спартака" Александр Самедов перейдет в "Крылья Советов"

Александр Самедов, экс-полузащитник "Спартака", скоро станет игроком "Крыльев Советов", сообщает sport-express.ru со ссылкой на директора по развитию самарского клуба Александра Шикунова.

По словам Шикунова, договоренность уже достигнута и остались только формальности. "Сейчас из-за праздников ничего не работает, а так, осталось только контракт подписать", — отметил он.

35-летний Самедов выступал за "Спартак" с 2017 года. 5 января по согласию сторон он покинул клуб. В текущем чемпионате России футболист провел восемь матчей с одной результативной передачей.

Другой полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе вряд ли окажется в самарском клубе. По словам Шикунова, 26-летний хавбек сборной Грузии ведет переговоры с голландским "Витессом".