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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Самедов перейдет в "Крылья Советов"

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Александр Самедов, экс-полузащитник "Спартака", скоро станет игроком "Крыльев Советов", сообщает sport-express.ru со ссылкой на директора по развитию самарского клуба Александра Шикунова.

По словам Шикунова, договоренность уже достигнута и остались только формальности. "Сейчас из-за праздников ничего не работает, а так, осталось только контракт подписать", — отметил он.

35-летний Самедов выступал за "Спартак" с 2017 года. 5 января по согласию сторон он покинул клуб. В текущем чемпионате России футболист провел восемь матчей с одной результативной передачей.
Другой полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе вряд ли окажется в самарском клубе. По словам Шикунова, 26-летний хавбек сборной Грузии ведет переговоры с голландским "Витессом".

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