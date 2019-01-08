Самарца приговорили к полутора годам колонии за ограбление таксиста

В Самаре вынесли приговор 30-летнему мужчине, ограбившему таксиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено в начале октября 2018 г. на ул. Мира. 22-летний водитель рассказал, что пассажир забрал 1000 руб., лежавшие между сидениями, и мобильник и убежал. Все произошло так быстро, что таксист не успел остановить грабителя.

По подозрению в преступлении задержали 30-летнего жителя Красноглинского района Самары, ранее судимого за разбой, кражи и нападение на представителя власти. Он не отрицал вину. Телефон полицейские обнаружили в ломбарде.

Красноглинский райсуд признал самарца виновным в грабеже и назначил ему полтора года лишения свободы в колонии строгого режима.