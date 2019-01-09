В облуправлении госохраны объектов культурного наследия нашли почти все возможные нарушения

Прокуратура Самарской области внесла представление врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимиру Филипенко.

Ранее при проверке надзорное ведомство обнаружило многочисленные нарушения.

Так, до сих пор госорган не решил вопрос о включении в реестр объектов культурного наследия "Дома крестьянки Е. Н. Гавриловой", "Торгового центра (комплекса): крытый рынок; сквер у рынка", "Усадьбы Е. И. Сидоровой", "Дома Тонитровой Т.Ф.", "Усадьбы купчихи Ивановой А.С", "Дома Ф. С. Пугина".

Не разработаны и не утверждены охранные зоны для объектов регионального значения "Дом жилой" (Самара, ул. Никитинская, 14); "Дом А. А. Ананьева, где находилось представительство компании "Зингер" в Самаре", "Жилой дом, арх. П. А. Щербачев" (Самара, ул. Арцыбушевская, 34а) и других.

Кроме того, охранные обязательства не утверждены для большинства объектов. Из 778 объектов культурного наследия, включенных в Реестр, охранные обязательства утверждены только для 130 объектов. При этом обнаружены и нарушения порядка направления копий этих документов собственникам и в орган регистрации.

Также обнаружилось, что плохо ведется государственный надзор за состоянием, содержанием и сохранением объектов.

Ранее прокуратура области уже указывала на недостатки при проверках собственников зданий. Однако это ничего не изменило, а план проверок на 2018 г. не утверждался вовсе, и, соответственно, проверки не проводились.

Помимо этого, управление не сформировало перечень не подлежащих отчуждению объектов культурного наследия, находящихся в собственности области; а также не утвердило регламент по выдаче разрешений на проведение различных работ.

Прокуратура обнаружила и случаи, когда управление не делало ничего, чтобы привлечь к ответственности нарушителей законодательства об охране объектов культурного наследия. Управление ограничивалось лишь выдачей предписаний нарушителям — юридическим лицам. Но и за исполнением своих предписаний чиновники тоже не следили. Поэтому нарушители благополучно могли игнорировать их.

Помимо этого, управление не рассматривало нормально обращения о нарушениях контрактной системы в сфере закупок.

В дополнение к этому "букету" в управлении обнаружились и нарушения трудового законодательства.

О результатах прокурорской проверки проинформирован первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Александр Нефедов.

При этом Владимира Филипенко уже оштрафовали на 20 тыс. руб. по четырем административным делам.