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В планах Самары появился Дом юнармейца

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Глава региона Дмитрий Азаров рассказал о планах по созданию в Самаре Дома юнармейца, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Сейчас для него подбирается здание.

Также на встрече с начальником штаба - первым заместителем командующего войсками ЦВО Евгением Устиновым губернатор обсудил планы совместными усилиями привести в порядок ОДО.

"Дом офицеров — наша гордость, уникальное здание", — отметил Дмитрий Азаров.

Вместо коммерческих организаций, которые арендуют помещения сегодня, в ОДО разместятся общественные военно-патриотические организации и объединения.

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