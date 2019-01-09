В планах Самары появился Дом юнармейца

Глава региона Дмитрий Азаров рассказал о планах по созданию в Самаре Дома юнармейца, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Сейчас для него подбирается здание.

Также на встрече с начальником штаба - первым заместителем командующего войсками ЦВО Евгением Устиновым губернатор обсудил планы совместными усилиями привести в порядок ОДО.

"Дом офицеров — наша гордость, уникальное здание", — отметил Дмитрий Азаров.

Вместо коммерческих организаций, которые арендуют помещения сегодня, в ОДО разместятся общественные военно-патриотические организации и объединения.